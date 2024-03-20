5 главных итогов Кубка мира по биатлону

Норвегия окончательно утвердила своё доминирование, а Лиза Виттоцци наконец-то вышла из тени Доротеи Вирер.

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Международный биатлон отправился в отпуск до конца ноября 2024 года. Сезон Кубка мира завершён: девять этапов, 70 гонок и почти три десятка обладателей золотых наград. Мы удивлялись мощному прорыву сборной Германии и провалу Йоханнеса Бё в Эстерсунде, следили за напряжённой борьбой за «БХГ» в Канморе и восхищались женской сборной Францией.

Теперь пришло время подвести главные итоги.

Пятикратный

Завершившийся биатлонный сезон стал триумфальным для Йоханнеса Бё. А ведь начинал его норвежец весьма блекло. Провал на этапе в Эстерсунде – словно пощёчина. Он, такой титулованный, и сдал? Йоханнес и сам говорил, что ожидал лучшего старта для себя. Но постепенно ситуация стала выправляться, и уже в Хохфильцене норвежец одержал первую победу в сезоне.

Таковых у него оказалось 11. На восемь меньше, чем сезоном ранее. Да, Бё-младший на этот раз выглядел менее стабильным. Его скорость порой удивляла норвежских болельщиков неприятно. А победить Йоханнеса Бё теперь стало вполне реально. Исключением разве что стал заключительный этап в Канморе, где норвежец оформил хет-трик. Это были показательные выступления. На классе он взял и свой пятый «Большой хрустальный глобус» в карьере. Борьбы со старшим братом по факту не получилось.

К 30 годам Йоханнес Бё сравнялся по количеству медалей и обошёл по победам на этапах Кубка мира Мартена Фуркада (85 побед против 83 у француза). А лучшим здесь по-прежнему является Уле-Эйнар Бьорндален (95). Кто знает, быть может, в следующем сезоне Йося станет действительно величайшим?

Вышла из тени

Важнейший биатлонный гештальт закрыт – Лиза Виттоцци выиграла общий зачёт Кубка мира в последней гонке. Ах, какая была борьба у девушек!

Главной соперницей итальянки стала Ингрид Тандреволд. Норвежка понимала, что быть лучшей в мире она пока не достойна. Провальный чемпионат мира и психологическая неустойчивость явно играли против неё. Но до предпоследней гонки КМ она была лидером. И лишь за день до конца сезона отдала первую строчку тотала. Зато другой человек исполнил свою мечту.

Да, Лиза Виттоцци плакала на финише масс-старта. Она столько лет оставалась в тени Доротеи Вирер. В сезоне-2018/2019 именно Доро обошла в общем зачёте Лизу, оставив партнёршу по команде на втором месте. Потом Виттоцци была ещё дальше от титула. В сезоне-2021/2022 и вовсе финишировала на 31-й позиции, а в прошлом сезоне стала третьей. В её карьере всего два золота чемпионатов мира и 10 серебряных и бронзовых медалей.

И вот сейчас Лиза – лидер сборной Италии и лучшая в мире. Её стойкости и упорству можно только поучиться. Столько лет она не выигрывала на главных стартах. Но в этом сезоне наконец-то стала первой.

Франция – на пике славы

Сборная Франции захватила власть в мировом женском биатлоне. Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно на троих выиграли 32 медали!

Фронтменом этого биатлонного концерта стала Жулия Симон, которая блестяще провела чемпионат мира, выиграв там четыре золота и одну бронзу. И это после тяжелейшего лета: обвинения в мошенничестве, отсутствие на сборах и уголовное расследование – вот с чем столкнулась одна из лучших биатлонисток сезона. Декабрь для Жулии начинался нервно, но затем скорострельная и бойкая француженка набрала обороты. Она бы и дальше претендовала на второй в карьере «БХГ», но пробелы в подготовке дали о себе знать. И всё же главный старт сезона прошёл под её именем.

На чемпионате мира в Нове-Место команда «трёхцветных» завоевала девять личных наград. Среди отличившихся выделим и Жюстин Бреза-Буше. Она стала чемпионкой мира в масс-старте, эстафете и миксте.

Но выше всех в тотале Кубка мира оказалась Лу Жанмонно. Эта француженка ещё в прошлом сезоне начала себя показывать, однако её первые большие успехи случились сейчас. Заглядываем в статистику и видим: первые места в связке спринт-пасьют в Эстерсунде, пасьюте Солджер-Холлоу и масс-старте Канмора. Как итог – третье место в общем зачёте и два золота с чемпионата мира в придачу (победы в эстафете и сингл-миксте).

Да, женский биатлон во Франции переживает лучшие времена. Подопечные Сирила Бурде — словно изумруды. Каждая по-своему драгоценна.

Норвегия – доминатор

В мужском биатлоне окончательно утвердилось доминирование сборной Норвегии. Если в прошлом сезоне норвежцы заняли лишь первые три строчки, то сейчас – пять первых мест.

Мы все помним, как в январе Ветле Шоста Кристиансена прокатили мимо Оберхофа из-за высокой конкуренции. Вместо титулованного Ветле в намоленное биатлонное местечко отправился Йохан-Олав Ботн. Но уже к Рупольдингу Кристиансена вернули в состав, и за ним не заржавело. Две победы и серебро – ответ на действия Зигфрида Мазе.

Этот эпизод лишь иллюстрирует сумасшедшую конкуренцию в Норвегии. Если у женщин небольшой спад, то квота в шесть спортсменов для стреляющих лыжников явно мала. Восемь биатлонистов в топ-30. Фантастика!

Многие скажут, что доминирование норвежцев — это плохо. Не согласимся, ведь ключ к успеху этой команды можно подобрать. И вообще, по разнообразию победителей личных гонок на этапах Кубка мира мужской биатлон переплюнул женский. 11 против 7.

Ещё зелёные, но уже дерзкие и бойкие

В этом сезоне на свет появились новые биатлонные звёзды.

Одной из самых заметных персон стал француз Эрик Перро. В свои 22 спортсмен уже стал чемпионом мира в составе смешанной эстафеты. А месяц спустя в Солджер-Холлоу и вовсе выиграл первое личное золото на Кубке мира. В спринте на американской земле ему не было равных.

В когорту проявивших себя может отнести и его соотечественницу — 21-летняя Жанну Ришар. Её дебют случился на этапе в Оберхофе. Это было громко. Сначала Ришар заняла восьмое место в спринте, а уже потом — девятое в пасьюте. Если бы не две осечки, то могла случиться и первая медаль. Но успех пришёл в Рупольдинге. Жанна бежала второй этап эстафеты и помогла команде выиграть гонку.

И красива, и умна. До чего же хороша! Это всё про Анну Гандлер. 23-летняя австрийская биатлонистка проводит лишь второй сезон на Кубке мира. А последние пять гонок в сезоне-2023/2024 и вовсе не покидала десятку сильнейших. Пока её лучший результат – пятое место в масс-старте Канмора. Но уже сейчас Гандлер – лидер сборной Австрии. Лиза Тереза Хаузер выглядит неважно.

Ну и, конечно, норвежцы, про которых многое уже сказано. Прорывы к первым местам от Йохан-Олава Ботна или Юни Арнеклейв никого уже не удивляют. А тот же Стрёмсхейм воспринимается как прожжённый и опытнейший боец. Но нет сомнений, что главные победы у этих ребят ещё впереди.