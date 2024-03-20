Истомина и Степанова выиграли командный спринт на чемпионате России

Сегодня, 20 марта, состоялся женский командный спринт классическим стилем в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024, который проходит в Малиновке (Архангельская область).

Первое время по результатам гонки показала сборная Архангельской области (Мария Истомина и Вероника Степанова). В финале соревнований спортсменки преодолели дистанцию за 20 минут 56.5 секунды.

На втором месте расположилась первая команда Тюменской области (Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина) с отставанием от лидеров 2,8 секунды. Бронзу завоевала команда Татарстана-1 (Лидия Горбунова и Дарья Непряева) — +4.5.

Лыжные гонки. Чемпионат России, Малиновка.

Командный спринт, финал. Женщины

1. Архангельская область (Мария Истомина, Вероника Степанова) — 20.56,5 секунды.

2. Тюменская область — 1 (Татьяна Сорина, Елизавета Пантрина) +2,8.

3. Республика Татарстан — 1 (Лидия Горбунова, Дарья Непряева) +4,5.