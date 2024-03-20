Большунов одержал 20 побед на чемпионатах России

Сегодня, 20 марта, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в паре с Савелием Коростелевым выиграл командный спринт на чемпионате России по лыжным гонкам в Малиновке (Архангельская область). Это его 20-я золотая медаль в российских первенствах.

Все победы Александра Большунова на чемпионатах России по лыжным гонкам:

командный спринт — 6 золотых медалей (2018, 2019, 2021-2024);

скиатлон — 4 (2021-2024);

гонка с раздельным стартом — 3 (2018, 2022, 2023);

спринт — 2 (2021, 2024);

эстафета — 2 (2018, 2021);

масс-старт 50 км — 2 (2017, 2022);

масс-старт 70 км — 1 (2022).

Также на счету Большунова 2 серебряные и 5 бронзовых медалей российских первенств.

На чемпионате России в Малиновке пройдут ещё две мужские гонки: 22 марта — эстафета 4х7,5 км, 24 марта — масс-старт на 50 км. Также в рамках чемпионата Росии запланирован масс-старт на 70 км, который состоится 14 апреля в Мончегорске.