Майгуров заявил, что хотел бы попробовать силы в фигурном катании

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров остался доволен участием в конькобежном гала‑шоу «Кристалл» и признался, что хотел бы попробовать силы в фигурном катании.

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Майгуров стартовал в показательных забегах московского гала‑шоу «Кристалл» в Крылатском, в которых принимали участие звезды других видов спорта.

— Для нас, представителей других видов спорта, встать на коньки — это что‑то новое. Мне, может быть, было проще, потому что я играл когда‑то в хоккей. Конькобежный спорт недооценен, о нем мало знают, не везде есть большие катки. Если проводить такие мероприятия, недалек тот час, когда это изменится. Массовые катания, я знаю, вообще популярны.

— В каком еще виде спорта хотели бы еще себя попробовать?

— В фигурном катании.

— Получится?

— Базовые упражнения, базовые прыжки, поддержки, думаю, да. Когда ты умеешь стоять на коньках, наверное это не сложно. Вообще у нас биатлонисты универсальные солдаты — играют в футбол, волейбол, баскетбол, бег, горные лыжи, плавание. И в шахматы тоже можем поиграть, — сказал Майгуров «Матч ТВ».