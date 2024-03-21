Вяльбе прокомментировала выступление Коростелева в командном спринте

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление лыжника Савелия Коростелёва в командном спринте в паре с Александром Большуновым на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Малиновке, а также отметила перспективность 20-летнего российского спортсмена. Коростелёв и Большунов заняли первое место в гонке.

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«Я очень рада за Савелия, он заслужил стать чемпионом России. Я не сомневаюсь в том, что он выиграет ещё много медалей на взрослом уровне. Думаю, скоро он будет выигрывать не только в командных гонках, но и в личных тоже», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Это золото стало для Коростелёва первым на чемпионате России. Ранее спортсмен заявил, что личная золотая медаль — это следующая цель для него.

Чемпионат России по лыжным гонкам в Малиновке (Архангельская область) завершится 24 марта.