Сборная Архангельской области одержала победу в мужской эстафете на ЧР

Сегодня, 22 марта, в Малиновке (Архангельская область) состоялась мужская эстафетная гонка в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024. Лучшей в этой гонке стала команда Архангельской области.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.

Эстафета, мужчины.

1. Архангельская область (Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Савелий Коростелёв, Александр Большунов) — 1:11.22,7.

2. Тюменская область (Андрей Парфёнов, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин) — отставание 13,3 секунды.

3. Республика Татарстан — 1(Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов) +30,9.