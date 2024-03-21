Дмитрий Васильев выступил против поездки россиян на Олимпиаду в Париже.

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«При таких условиях МОК нам абсолютно нечего делать на Олимпиаде, не надо ехать ни в коем случае. Ведь это участие без гимна и флага. И главное: никто не сможет обеспечить нашим спортсменам безопасность. Ведь если будут какие-то провокации или, не дай бог, террористические акты, кто будет их вызволять, кто будет этим заниматься? И, конечно же, надо сохранять достоинство, я категорически против участия в Олимпиаде.

Да, спортсмены всю жизнь готовятся к Олимпийским играм, я сам через это прошел не один раз. Но сейчас в мире возникла такая ситуация, что завоевание медалей уходит на второй план. Наши спортсмены могут, конечно, поехать на Игры, но они должны понимать, что остаются там один на один со всеми проблемами», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.