Отменены все оставшиеся лыжные гонки на чемпионате России в Архангельской области

Женский и мужской масс‑старты на Альфа‑Банк чемпионате России в Малиновке (Архангельская область) не состоятся, сообщил «Матч ТВ» директор оргкомитета турнира Дмитрий Ермаков.

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Гонки свободным стилем должны были пройти в субботу (у женщин на 30 км) и воскресенье (мужская на 50 км).

— Решение принято, сейчас оформляем протокольно, соревнования отменены.

— Переноситься на другой день масс‑старты не будут?

— Гонки отменены и точка, — заявил Ермаков «Матч ТВ»

В пятницу вечером неизвестные открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». Предварительно, в результате нападения погибло несколько десятков человек. Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о теракте.