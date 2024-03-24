Олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина Петер Превц завершил карьеру

Словенский прыгун с трамплина Петер Превц завершил спортивную карьеру.

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Сегодня 31-летний Превц занял шестое место на этапе Кубка мира в Планице. Это его последний старт на соревнованиях.

О своем решении спортсмен сообщал в феврале.

Превц – олимпийский чемпион Пекина-2022 в смешанном командном турнире и трехкратный призер чемпионатов мира. Также на его счету олимпийские бронза и серебро Сочи-2014 в личных соревнованиях и серебро Пекина-2022 в мужском команднике.