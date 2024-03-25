Большунов стал самым проверяемым на допинг российским спортсменом в 2024 году

Лыжник Большунов стал самым проверяемым на допинг российским спортсменом за январь‑февраль 2024 года
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов за первые два месяца 2024 года чаще остальных спортсменов проверялся Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сообщается на сайте организации.
С января по февраль 2024 года Большунов тестировался пять раз. На минувшем чемпионате России 27‑летний лыжник завоевал четыре золотые медали: в спринте, в скиатлоне, в командном спринте и эстафете.
Также по итогам первых двух месяцев года по четыре раза были проверены РУСАДА на допинг лыжники Савелий Коростелев, Анастасия Кулешова, Елизавета Пантрина, а также легкоатлет Константин Крылов.