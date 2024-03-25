Большунов стал самым проверяемым на допинг российским спортсменом в 2024 году

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов за первые два месяца 2024 года чаще остальных спортсменов проверялся Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сообщается на сайте организации.

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С января по февраль 2024 года Большунов тестировался пять раз. На минувшем чемпионате России 27‑летний лыжник завоевал четыре золотые медали: в спринте, в скиатлоне, в командном спринте и эстафете.

Также по итогам первых двух месяцев года по четыре раза были проверены РУСАДА на допинг лыжники Савелий Коростелев, Анастасия Кулешова, Елизавета Пантрина, а также легкоатлет Константин Крылов.