Тренер Сорин рассказал, над чем надо работать лыжнице Степановой

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал в интервью «Матч ТВ», в чем еще необходимо прибавить олимпийской чемпионке Веронике Степановой.

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23‑летняя Степанова тренируется в группе Егора Сорина. На прошедшем чемпионате России лыжница завоевала три золотые медали.

— Над чем еще Степановой надо работать, на ваш взгляд?

— Над всем, безусловно. В первую очередь, над стабильностью. Необходимо выигрывать не выборочные гонки, а большинство стартов, в которых она участвует. Особенно на главных турнирах. Это в целом.

Если говорить про частности, то надо работать над классикой, над коньком, необходимо увеличивать соревновательную скорость. Понимаю, что те скорости, которые сейчас показывают девушки, — не предел. Всем еще можно прибавлять в скорости, есть большой резерв, — сказал Сорин «Матч ТВ».