Губерниев раскритиковал регламент на ЧР по биатлону из-за ситуации с белорусами.

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Сегодня на чемпионате России в Тюмени женскую гонку преследования выиграла Анна Сола из сборной Беларуси. Согласно регламенту, команда выступает вне зачета.