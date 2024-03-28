Вяльбе: с учетом таланта Степановой она должна обыгрывать всех

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что олимпийская чемпионка 2022 года Вероника Степанова является лидером национальной команды.

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«С учетом её таланта при должном настрое на каждую гонку Степанова должна обыгрывать всех, в том числе Кулешову. Это очевидный лидер сборной? Конечно», — сказала Вяльбе в интервью пресс-службе ОКР.

В рамках Альфа-Банк чемпионата России по лыжным гонкам — 2024 в Малиновке Вероника Степанова завоевала три золотые медали (спринт свободным стилем, командный спринт классическим стилем и женская эстафета). На Спартакиаде сильнейших — 2024 Степанова также выиграла три золота. На её счету победы в скиатлоне, командном спринте свободным стилем и женской эстафете.