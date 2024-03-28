Лыжница Степанова не хочет, чтобы ее называли лидером сборной России
Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова заявила, что не хочет, чтобы ее называли лидером сборной России.
23‑летняя Степанова на прошедшем чемпионате России завоевала три золотые медали.
— Я не понимаю, что это за титул такой: «лидер сборной»? Есть конкретные соревнования, за победу в них есть призы и внимание публики через работу телевидения. А «лидер команды» — это что, корона такая переходящая? В таком случае, как она выглядит и что она дает? Мне и победы то нужны выборочно, а уж пустые титулы не нужны точно, — написала Степанова в Telegram‑канале.