В финале Кубка России по лыжам в Кировске пройдет гонка в гору.

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Лыжники поднимутся по склону горы Айкуайвенчорр с общим набором высоты 580 м, набор высоты на склоне – 460 м.

Гонка пройдет в виде масс-старта свободным стилем на 10 км у мужчин и женщин и станет финальной в мини-туре.

Для сравнения, общий набор высоты на финальном этапе «Тур де Ски» на горе Альпе де Чермис – 495 м, на склоне – 420 м.