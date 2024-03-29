В СБР объяснили, почему в сборной снова появятся основная и резервная команды

Биатлонисты основной сборной России будут готовиться к Олимпиаде 2026 года, спортсмены из резервной команды — к Олимпиаде‑2030, все сильнейшие будут приглашены в основу, рассказал «Матч ТВ» глава тренерского совета СБР Владимир Брагин.

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В четверг в Тюмени прошло заседание тренерского совета Союза биатлонистов России, где было принято решение о введении формата основной и резервной сборных с сезона‑2024/25. В прошедшем сезоне биатлонисты сборной России готовились в группах Михаила Шашилова, Артема Истомина, Юрия Каминского.

— Как вы объясните создание основной и резервной сборной России вместо двух равнозначных групп?

— Решили вернуться к тому принципу, как говорится, советскому. Ситуация такая, что пока непонятно, когда состоятся международные соревнования, но все равно фокус к Олимпиаде 2026 года пока остается. Поэтому решили в основную завести более взрослых спортсменов, которые к 2026 году будут готовы выступать, а у резервной команды будет фокус на 2030 год, то есть набрать молодежь, чтобы они готовились.

— Кто будет руководить группами?

— Пока говорить об этом рано, до конца соревнований в Тюмени, думаю, будет ясность.

— Допустим, если в основной женской сборной главным будет Михаил Шашилов, то к нему должны прийти все сильнейшие из группы Артема Истомина?

— По идее — да.

— А если они не все захотят идти, то как быть?

— Если кто‑то не захочет, то на совете было озвучено, что самоподготовка не запрещена, они спокойно могут готовиться в регионе. Все сильнейшие будут приглашены в основную команду, — сказал Брагин «Матч ТВ».