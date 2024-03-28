$92.26-0.3399.71-0.56
Войти в почту

В сборной России по биатлону вернутся к формату основной и резервной команд. Равнозначных групп тренеров в новом сезоне не будет

В сборной России по биатлону вернутся к формату основной и резервной команд.

В сборной России по биатлону вернутся к формату основной и резервной команд
© Sports.ru

Как сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов, тренерский совет решил ввести следующую структуру сборной со следующего сезона:

  • А1 – мужская основная команда;
  • А2 – женская основная команда;
  • Б1 – мужская резервная команда;
  • Б2 – женская резервная команда;
  • В1 – юниорская команда (юниоры);
  • В2 – юниорская команда (юниорки);
  • В3 – юниорская команда (смешанная).
«Таким образом, тренеры проголосовали за возвращение к формату основной и резервной сборных команд. Равнозначных именных групп тренеров в новом сезоне не будет. Самостоятельная подготовка спортсменов за счет регионов допускается. Критерии формирования сборных команд для участия в международных соревнованиях в сезоне-2024/25 будут представлены на тренерском совете в сентябре 2024 г.», – написал Аверьянов в своем телеграм-канале.
Биатлон/Лыжи
Сергей Аверьянов
СБОРНАЯ РОССИИ
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости