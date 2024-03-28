В сборной России по биатлону вернутся к формату основной и резервной команд.

© Sports.ru

Как сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов, тренерский совет решил ввести следующую структуру сборной со следующего сезона:

А1 – мужская основная команда;

А2 – женская основная команда;

Б1 – мужская резервная команда;

Б2 – женская резервная команда;

В1 – юниорская команда (юниоры);

В2 – юниорская команда (юниорки);

В3 – юниорская команда (смешанная).