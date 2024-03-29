Стали известны составы команд на женскую эстафету в рамках ЧР по биатлону

Стали известны составы команд на женскую эстафету в рамках чемпионата России по биатлону
Официальный сайт СБР опубликовал стартовые протоколы команд, которые примут участие в женской эстафете 4х6 км на Альфа-Банк чемпионате России по биатлону в Тюмени. Гонка пройдёт в субботу, 30 марта и начнётся в 9.00 по московскому времени.
Стартовые номера и составы команд-фаворитов в женской эстафете 4х6 км:
1. Свердловская область (Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко);
2. Московская область (Амина Иванова, Полина Шевнина, Кристина Павлушина, Анастасия Гореева);
3. ХМАО-Югра-1 (Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова, Кристина Резцова)…
5. Красноярский край (Анна Григорьева, Юлия Шеллер, Екатерина Кулакова, Наталья Гербулова);
6. Тюменская область (Ксения Шнейдер, Елизавета Фролова, Ульяна Нигматуллина, Виктория Сливко);
7. ЯНАО (Кристина Токарева, Валерия Каюмова, Антонина Кирсанова, Лариса Куклина)…
9. Республика Беларусь (Анна Сола, Динара Смольская, Дарья Кудаева, Аделина Сабитова).