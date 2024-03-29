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Стали известны составы команд на женскую эстафету в рамках чемпионата России по биатлону

Официальный сайт СБР опубликовал стартовые протоколы команд, которые примут участие в женской эстафете 4х6 км на Альфа-Банк чемпионате России по биатлону в Тюмени. Гонка пройдёт в субботу, 30 марта и начнётся в 9.00 по московскому времени.

Стали известны составы команд на женскую эстафету в рамках ЧР по биатлону
© чемпионат.сом

Стартовые номера и составы команд-фаворитов в женской эстафете 4х6 км:

1. Свердловская область (Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко);

2. Московская область (Амина Иванова, Полина Шевнина, Кристина Павлушина, Анастасия Гореева);

3. ХМАО-Югра-1 (Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова, Кристина Резцова)…

5. Красноярский край (Анна Григорьева, Юлия Шеллер, Екатерина Кулакова, Наталья Гербулова);

6. Тюменская область (Ксения Шнейдер, Елизавета Фролова, Ульяна Нигматуллина, Виктория Сливко);

7. ЯНАО (Кристина Токарева, Валерия Каюмова, Антонина Кирсанова, Лариса Куклина)…

9. Республика Беларусь (Анна Сола, Динара Смольская, Дарья Кудаева, Аделина Сабитова).

Биатлон/Лыжи
Екатерина Носкова
Ульяна Нигматуллина
Ирина Казакевич
Полина Шевнина
Наталья Гербулова
Елизавета Фролова
Анастасия Гореева
Анна Григорьева
Кристина Резцова
Наталия Шевченко
Екатерина Кулакова
Анна Сола
Лариса Куклина
Елизавета Каплина
Анастасия Шевченко
Виктория Сливко
Светлана Миронова
Альфа-банк
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