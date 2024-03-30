Резцова назвала текущий сезон самым тяжелым в своей карьере

Текущий сезон с эмоциональной и физической точки зрения стал самым тяжелым в карьере российской биатлонистки Кристины Резцовой. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

В субботу Резцова в составе команды Ханты-Мансийского автономного округа завоевала золотую медаль чемпионата России в эстафете. Ранее биатлонистка стала второй в спринте и смешанной эстафете, а также заняла третье место в гонке преследования. Чемпионат страны завершится в воскресенье.

"Этот сезон - самый тяжелый на моей памяти эмоционально и физически. То, что на чемпионате России я пока что после четырех гонок с четырьмя медалями, - это лучшее, что могло случиться", - сказала Резцова. "Планы на следующий сезон? Пока надо добегать этот, потому что со здоровьем не все в порядке было, это очень морально выбило, скажем так, в этом сезоне. Поэтому пока в ближайших планах - чемпионат завершится, посмотрю, будут ли силы на Кубок Содружества, и дальше надо хорошенько отдохнуть, чтобы набраться сил, чтобы работать уже от и до начиная с мая месяца и как минимум на ближайшие два года зарядиться энергией", - добавила спортсменка.

На этом чемпионате России впервые разыграли приз, который был назван в честь матери Резцовой - единственной в истории олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой. Кубок вручали за победу в спринтерской гонке. Победительницей стала Виктория Сливко, однако на церемонии награждения она передала трофей ставшей второй Кристине Резцовой.