Биатлонистка Резцова назвала текущий сезон самым тяжелым в своей карьере
Текущий сезон с эмоциональной и физической точки зрения стал самым тяжелым в карьере российской биатлонистки Кристины Резцовой. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.
В субботу Резцова в составе команды Ханты-Мансийского автономного округа завоевала золотую медаль чемпионата России в эстафете. Ранее биатлонистка стала второй в спринте и смешанной эстафете, а также заняла третье место в гонке преследования. Чемпионат страны завершится в воскресенье.
"Этот сезон - самый тяжелый на моей памяти эмоционально и физически. То, что на чемпионате России я пока что после четырех гонок с четырьмя медалями, - это лучшее, что могло случиться", - сказала Резцова. "Планы на следующий сезон? Пока надо добегать этот, потому что со здоровьем не все в порядке было, это очень морально выбило, скажем так, в этом сезоне. Поэтому пока в ближайших планах - чемпионат завершится, посмотрю, будут ли силы на Кубок Содружества, и дальше надо хорошенько отдохнуть, чтобы набраться сил, чтобы работать уже от и до начиная с мая месяца и как минимум на ближайшие два года зарядиться энергией", - добавила спортсменка.
На этом чемпионате России впервые разыграли приз, который был назван в честь матери Резцовой - единственной в истории олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой. Кубок вручали за победу в спринтерской гонке. Победительницей стала Виктория Сливко, однако на церемонии награждения она передала трофей ставшей второй Кристине Резцовой.
"У меня не было перед стартом каких-то мыслей о кубке, я действительно собиралась отработать на максимум. Этот сезон получился скомканным, надеялась, что на чемпионате России хоть как-то удастся реабилитироваться. Выходила [на гонку] со спокойной душой, считаю, что отработала гонку хорошо. Что касается поступка Вики, это действительно достойно уважения, показывает, что она хороший человек, наверно, в жизни важнее мамы могут быть только наши собственные дети. Биатлон - это большая семья, и этот поступок это только подтверждает, поэтому Вике огромное спасибо", - отметила Резцова.