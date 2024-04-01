Губерниев заявил, что трансляции биатлона собрали аудиторию больше чем плей-офф КХЛ и РПЛ

Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев сообщил, что трансляции Альфа-Банк чемпионата России по биатлону в Тюмени собрали аудиторию больше, чем игры плей-офф в КХЛ и матчи РПЛ.

«А биатлон, друзья мои, посмотрели лучше всего в минувшие выходные на «Матче«»! По универсальной аудитории в категории «4+» биатлон обогнал и плей-офф Кубка Гагарина по хоккею и футбольную премьер-лигу! Это огромный успех! Именно биатлонушка продолжает объединять Россию! Ура!», — написал комментатор «Матч ТВ» в собственном телеграм-канале.

Чемпионат России по биатлону — 2024 завершился 31 марта. Напомним, победителем мужской эстафеты в составе тюменской сборной стал Евгений Гараничев. Спортсмен завершил профессиональную карьеру по итогам сезона-2023/2024.