Сливко заявила, что не пожалела о решении отдать трофей Резцовой

Биатлонистка Виктория Сливко заявила в эфире программы «Громко!» на «Матч ТВ», что не пожалела о своем решении отдать Кубок Анфисы Резцовой ее дочери Кристине сразу после финиша в спринте на чемпионате России.

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Сливко 25 марта одержала победу в спринте на 7,5 км, став первой обладательницей Кубка имени трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой среди женщин. Дочь Резцовой Кристина заняла второе место. Сливко во время церемонии награждения отдала трофей Кристине.

— Это самый трогательный момент в моей биатлонной карьере. Я сделала это искренне, а не из какой‑то жалости. Просто из уважения к Кристине и ее маме. Эта семья для меня дружеская. Я не могла поступить по‑другому.

— Когда вы лидировали в гонке, вы действительно спрашивали и готовы были отдать эту гонку?

— Нет, я не спрашивала. Наверное, кто‑то это придумал. Может, это слух или кто‑то хотел, чтобы я так поступила. Но это было бы неправильно с моей стороны. Наверное, это было бы обидно как‑то Кристине. Я считаю, что поступила правильно. У меня не было никаких сомнений. Да, он (глобус) мне дорог, это первый глобус в истории. Конечно, я бы хотела, чтобы он у меня остался.

— Вам же готовят дубликат. Ждете?

— Дубликат? Ну я не знаю, когда его изготовят (улыбается), — сказал Сливко в эфире «Матч ТВ».