Белорусская лыжница Королева назвала самую дружелюбную соперницу из России

Лыжница сборной Беларуси Анна Королёва раскрыла, как на российских стартах её принимают отечественные спортсменки. Королёва уже несколько сезонов приезжает соревноваться в Россию из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

© Чемпионат.com