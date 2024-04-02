Степанова выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка России в Кировске

Сегодня, 2 апреля, в Кировске состоялась женская спринтерская гонка свободным стилем в рамках Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Победу в финальном забеге одержала олимпийская чемпионка 2020 года в эстафете лыжница Вероника Степанова. Спортсменка преодолела дистанцию за 3.15,4.

© РИА Новости

Второе место заняла представительница команды Тюменской области Татьяна Сорина, уступившая лидеру 2,28 секунды. Третьей стала лыжница из команды Республики Татарстан Дарья Непряева.

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.

Спринт, свободный стиль. Женщины. Финал

1. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край) — 3.15,4.

2. Татьяна Сорина (Тюменская область) — отставание 2,28 секунды.

3. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +2,70.