Горбунов стал лучшим в квалификации спринта на этапе КР в Кировске, Большунов — 11-й
Сегодня, 2 апреля, в Кировске состоялась квалификация мужского спринта свободным стилем в рамках Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Победу в прологе одержал лыжник из команды Республики Татарстан Иван Горбунов.
Второе место в квалификации занял лыжник Сергей Устюгов, представляющий команду ХМАО-Югры. Он уступил лидеру 2,94 секунды. Третьим в прологе стал представитель команды Республики Татарстан Сергей Волков.
Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.
Спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация
1. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 2.51,15.
2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание 2,94 секунды.
3. Сергей Волков (Республика Татарстан) +4,99.
…
11. Александр Большунов (Архангельская область) +7,93.
Чемпионат.com: главные новости