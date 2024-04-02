Горбунов стал лучшим в квалификации спринта на этапе КР в Кировске

Сегодня, 2 апреля, в Кировске состоялась квалификация мужского спринта свободным стилем в рамках Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Победу в прологе одержал лыжник из команды Республики Татарстан Иван Горбунов.

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Второе место в квалификации занял лыжник Сергей Устюгов, представляющий команду ХМАО-Югры. Он уступил лидеру 2,94 секунды. Третьим в прологе стал представитель команды Республики Татарстан Сергей Волков.

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.

Спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация

1. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 2.51,15.

2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание 2,94 секунды.

3. Сергей Волков (Республика Татарстан) +4,99.

…

11. Александр Большунов (Архангельская область) +7,93.