Спицов пропустит масс-старт на 10 км свободным стилем на этапе КР в Кировске

Российский лыжник Денис Спицов, представляющий команду Тюменской области, не выступит в масс-старте на 10 км свободным стилем на седьмом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Кировске, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Спицов был заявлен на спринт свободным стилем на этапе Кубка России в Кировске, который проходит сегодня, 2 апреля, однако не выступил в квалификации.

Напомним, гонка в гору с общим набором высоты 580 м, которая пройдёт в виде масс-старта на 10 км свободным стилем, состоится в заключительный день седьмого этапа Кубка России в Кировске (Мурманская область) 7 апреля. В рамках этапа также пройдут гонки преследования и гонки классическим стилем.