Бородавко объяснил невыход Большунова в финал спринта

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не сумел выйти в решающий забег спринта в финале Кубка России по лыжным гонкам из-за нелучшего самочувствия и не очень хорошей работы инвентаря. Об этом ТАСС заявил тренер лыжника Юрий Бородавко.

В полуфинале Большунов занял третье место в своем забеге, не сумев выйти в финал.

"То, что Александр Большунов не вышел в финал, - это не самое лучшее самочувствие, плюс лыжи работали не очень хорошо. На финишный спуск его конкуренты выехали чуть быстрее. Он открыл внутренний радиус Сергею Ардашеву, и тот занял более выгодную позицию. Короткий финиш, метров 50, не позволил Александру побороться за место в двойке, а второй полуфинал пробежал быстрее", - отметил Бородавко.

В мужском финале победу одержал Ардашев. Второе место занял Иван Горбунов, третье - Дмитрий Пузанов. У женщин спринтерскую гонку выиграла Вероника Степанова, второй стала Татьяна Сорина, третьей - Дарья Непряева.

"В женской гонке больших сюрпризов не возникло, Вероника Степанова уверенно ее выиграла, с большим преимуществом. Видно, что Татьяна Сорина возвращается в хорошую форму, а за места с третье по пятое развернулась острая борьба, Дарья Непряева сумела вырвать бронзу", - добавил Бородавко.

Финал Кубка России проходит в Кировске и завершится 7 апреля.