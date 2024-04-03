Лыжник Большунов выиграл гонку преследования в финале Кубка России

ТАСС, 3 апреля. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем гонки преследования в финале Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Кировске.

Большунов показал результат 34 минуты 27,3 секунды. Второе место занял Сергей Устюгов, отставший от лидера на 16,3 секунды. Третьим стал Егор Митрошин (отставание - 29,9 секунды).

У женщин первое место заняла олимпийская чемпионка Вероника Степанова с результатом 25 минут 37,1 секунды. Второй стала Мария Истомина (+26,9 секунды), третьей - Татьяна Сорина (+28,1).

Этап Кубка России в Кировске завершится 7 апреля. Российские лыжники с весны 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда лишены возможности выступать на зарубежных соревнованиях из-за ситуации на Украине.