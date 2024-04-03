Лыжнице Маслаковой стало плохо после гонки преследования на этапе КР

Лыжнице сборной России Елизавете Маслаковой стало плохо после финиша гонки преследования на 10 км свободным стилем в рамках финала Альфа-Банк Кубка России в Кировске. После оказания небольшой медицинской помощи спортсменка пришла в себя.

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Главный врач сборной России Роман Эрлихман сообщил, что ситуация была похожа на ту, что случилась в прошлом году на марафоне на чемпионате России в Тюмени, когда лыжник Сергей Устюгов стал испытывать судороги.