Большунов: я никому ничего не должен

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что никому ничего не должен в плане результатов, и отметил, что просто старается хорошо выступать даже во время болезни.

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В среду Большунов занял первое место в гонке преследования на 15 км свободным стилем в финале «ФосАгро» Кубка России в Кировске. Спортсмен, имевший восьмой стартовый номер, показал результат 34 минуты 27,3 секунды. Вторым стал олимпийский чемпион Сергей Устюгов (5‑я стартовая позиция; +16,3 секунды). Третьим финишировал Егор Митрошин (7‑я стартовая позиция; +29,9 секунды).

— Всё нормально, сегодня выиграл. Но самочувствие в конце сезона сказывается. Обычно в конце сезона легкое самочувствие, даже на тренировках. Сейчас такой легкости у меня нет впервые за последние несколько лет, есть тяжесть. Рад, что выиграл. Даже при таком самочувствии я смог показать хороший результат.

— 10 км в гору побежите?

— Всё идет своим чередом. Буду смотреть по самочувствию.

— Как вам трасса здесь?

— Я здесь третий раз, всегда трасса в Кировске в идеальном состоянии. Снега много, болельщики тоже радуют.

— Трудно соответствовать ожиданиям?

— Каким ожиданиям?

— От вас всегда ждут побед.

— Никто ничего не ждет, я никому ничего не должен. Я просто выхожу и показываю результат, даже когда мне сложно и я приболел. Но я всё равно выхожу и стараюсь бороться на равных со всеми, — передает слова Большунова корреспондент «Матч ТВ».