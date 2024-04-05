Большунов одержал победу в гонке на 15 км классикой на этапе КР в Кировске

Сегодня, 5 апреля, в Кировске состоялась мужская гонка с раздельным стартом на 15 км классическим стилем в рамках Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Победу в этой гонке одержал трёхкратный олимпийский чемпион и лидер мини-тура Александр Большунов.

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Второе место в гонке занял лыжник Савелий Коростелёв, уступивший лидеру 6,0 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один представитель команды Архангельской области Алексей Червоткин.

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.

15 км, классический стиль. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 37.18.2.

2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — отставание 6,0 секунды.

3. Алексей Червоткин (Архангельская область) +25,7.