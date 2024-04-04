Карим Халили выиграл марафон на 40 км на чемпионате России в Увате

В Увате на Альфа-Банк чемпионате России по биатлону сезона-2023/2024 состоялся мужской марафон на 40 км. Победу в этой гонке одержал российский биатлонист Карим Халили. Спортсмен, представляющий команду Москвы, допустил три промаха и преодолел дистанцию за 1:57.41,7.

Второе место в этой гонке занял представитель команды ХМАО-Югры Никита Поршнев, допустивший семь промахов и отставший от лидера на 1.01,6. Тройку призёров замкнул биатлонист из Пермского края Иван Колотов.

Биатлон. Чемпионат России — 2024, Уват.

Марафон, 40 км. Мужчины

1. Карим Халили (Москва) — 1:57.41,7 (3 промаха).

2. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — отставание 1.01,6 секунды (7).

3. Иван Колотов (Пермский край) +1.04,6 (5).

Завтра, 5 апреля, на чемпионате России по биатлону состоится женская гонка на 30 км.