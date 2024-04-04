Вяльбе заявила, что преклоняется перед Большуновым

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью «Матч ТВ» заявила, что она преклоняется перед трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым, которому нелегко дается выступление на Кубке России в Кировске.

Во вторник Большунов не сумел пробиться в финал спринтерской гонки свободным стилем в финале «ФосАгро» Кубка России в Кировске (Мурманская область). После спринта он заявил, что сказываются последствия недавней болезни. В среду Большунов выиграл гонку преследования, стартовав восьмым с отставанием в 24 секунды от первого места.

— Неудача в спринте разозлила Большунова в гонке преследования?

— Не знаю, разозлила или нет, я знаю одно — Саша всегда выходит на старт с мыслью победить. Это его характер. Хотя в гонке преследования я не видела какой‑то суперлегкости в движениях Большунова. Видно, что ему нелегко даются эти гонки. Но я перед ним преклоняюсь, он огромный молодец, — сказала Вяльбе «Матч ТВ».

Гонки «ФосАгро» финала Кубка России в Кировске в прямом эфире смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Арена», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.