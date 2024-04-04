Халили посвятил победу в марафоне на чемпионате России Серохвостову

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года биатлонист Карим Халили прокомментировал победу в марафоне на 40 км на Альфа-Банк чемпионате России по биатлону сезона-2023/2024. Спортсмен посвятил успех биатлонисту Даниилу Серохвостову и отметил, что бежал дистанцию в своё удовольствие. Сегодня, 4 апреля, Серохвостову исполняется 25 лет.

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«Сегодняшняя победа посвящается Даниилу Серохвостову в честь его дня рождения. Ехал и думал только о нём. На последних кругах, конечно, не заскучал, потому что с седьмого‑восьмого круга уже немного начинались судороги, сводило мышцы. На предпоследнем рубеже немного потерял концентрацию. Подумал, что к последнему рубежу надо прийти в себя. Трасса тяжёлая, даже если пытаешься «сэкономиться», отдохнуть, тяжело восстановиться. Старался провести гонку в своё удовольствие. Конец сезона, хорошая погода, классная дисциплина», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Халили одержал победу, допустив три промаха. Второе место в марафоне занял биатлонист Никита Поршнев, промахнувшийся семь раз. Третьим с пятью промахами стал Иван Колотов.