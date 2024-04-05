Призер ЧМ по лыжным гонкам Алия Иксанова объявила о завершении карьеры

Призер чемпионата мира‑2013 по лыжным гонкам Алия Иксанова в эфире канала «Матч ТВ» объявила о завершении спортивной карьеры.

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В Кировске проходит женская индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем в «ФосАгро» финале Кубка России.

— Здесь мои крайние старты в большой лыжной карьере. Здорово, что я в строю. Хотела бежать на чемпионате России, но подвело здоровье. Лыжами я занимаюсь 30 лет уже, пришло время заканчивать. Лето отдохну, потом посмотрим, чем буду заниматься, — сказала Иксанова в эфире «Матч ТВ».

Лыжница завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира‑2013 в эстафетной гонке. Также на ее счету две золотых медали Универсиады‑2011. Сейчас Иксановой 39 лет.