Вяльбе назвала главу МОК реальной мразью

Глава Федерации лыжных гонок России Вяльбе назвала главу МОК Томаса Баха «мразью». Sports.ru

«Для меня Томас Бах после этого реальная мразь. Больше ничего сказать не могу. Теперь я не уважаю его и как олимпийского чемпиона. Ни для кого не секрет, что во время войны (Великой Отечественной войны) его папа стрелял в русских. Если я когда-то увижу Баха, я уже никогда не пожму ему руку», — заявила Вяльбе. Матч ТВ

Ранее Бах в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признался, что попросил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете. Газета.Ru