Вяльбе выступила против матчевой встречи с норвежскими лыжниками

Вяльбе о матчевой встрече с норвежцами: «Никто не поедет в Россию бесплатно, а я не считаю нужным их кормить, эти люди оказались самыми большими русофобами»
Елена Вяльбе высказалась против матчевой встречи с норвежскими лыжниками.
— Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин предлагал идею матчевой встречи с норвежскими лыжниками. Реально ли провести такое соревнование с норвежцами?
— Да, министр предлагал пригласить норвежцев. Я не хочу ни перед кем унижаться. Никто не поедет в Россию бесплатно, а я не считаю нужным кормить норвежцев, эти люди оказались самыми большими русофобами.
Пусть они варятся в своей кухне, рассказывают что угодно. Кто‑то из норвежских спортсменов якобы говорит, что сожалеет о том, что русские не выступают на международных соревнованиях. Но я не верю им, — сказала Вяльбе.
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Вяльбе о матчевой встрече с норвежцами: «Никто не поедет в Россию бесплатно, а я не считаю нужным их кормить, эти люди оказались самыми большими русофобами»