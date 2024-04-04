Вяльбе выступила против матчевой встречи с норвежскими лыжниками

Елена Вяльбе высказалась против матчевой встречи с норвежскими лыжниками.

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— Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин предлагал идею матчевой встречи с норвежскими лыжниками. Реально ли провести такое соревнование с норвежцами?

— Да, министр предлагал пригласить норвежцев. Я не хочу ни перед кем унижаться. Никто не поедет в Россию бесплатно, а я не считаю нужным кормить норвежцев, эти люди оказались самыми большими русофобами.

Пусть они варятся в своей кухне, рассказывают что угодно. Кто‑то из норвежских спортсменов якобы говорит, что сожалеет о том, что русские не выступают на международных соревнованиях. Но я не верю им, — сказала Вяльбе.