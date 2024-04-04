Битлонист Сурнев объяснил, почему не смог побороться за медали в марафоне

Биатлонист Роман Сурнев рассказал «Матч ТВ», что не смог побороться за медали в гонке на 40 километров на Альфа‑Банк чемпионате России в Увате из‑за серьезного падения и поломки палки.

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Сурнев лидировал в гонке после первого огневого рубежа и оставался в десятке сильнейших в первой половине гонки. Однако на финише биатлонист показал только 13‑й результат и с шестью промахами проиграл победителю гонки Кариму Халили 6 минут и 19 секунд.

— В самом начале гонки вы сделали рывок. Выбрали тактику Устюгова убежать от всех со старта?

— Я вообще не думал убегать, просто шел своим темпом, как мне комфортно. Да, со стороны могло показаться, что я пытаюсь уйти в одного с первых метров в стиле Устюгова, но на самом деле это было не так: ребята пошли крайне спокойно, я же решил, что пойду хотя бы тренировочным темпом.

— А что произошло потом?

— Всё было нормально до момента моего падения на двадцатом километре, перед последней лежкой. На последнем спуске лыжа увязла в снегу, и я полетел лицом в снег, потерял много времени. Падение было достаточно жестким, в моменте даже думал сойти, потому что болевые ощущения доставляли дискомфорт, но позже стало лучше.

После этого на рубеже пришлось выдувать снег из мушки, но снег попал в канал ствола, и из‑за этого первый выстрел «плюнул» в никуда. Пока я упал, пока встал, потерял скорость, еще на рубеже винтовку выдувал… Минуту, наверное, потерял.

Далее до кучи я еще и палку сломал после рубежа, снова подумал, что надо сходить, но хорошо, что рядом оказался тюменский сервис и передал мне свою запасную палку, за что ему большое спасибо. В итоге получилось так, что «начал за здравие, а кончил за упокой», — сказал Сурнев «Матч ТВ».

В пятницу в Увате пройдет женский марафон на 30 километров.