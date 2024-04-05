Кулешова выиграла гонку на 10 км классикой на этапе Кубка России в Кировске

Сегодня, 5 апреля, в Кировске состоялась женская гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Лучшей в этой гонке стала лыжница Анастасия Кулешова. Спортсменка преодолела дистанцию за 28.10,6.

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Второе место заняла лидер мини-тура лыжница Вероника Степанова, уступившая победительнице 13,5 секунды. Третьей стала представительница Тюменской области Елизавета Пантрина.

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.

10 км, классический стиль. Женщины

1. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия) — 28.10,6.

2. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край) — отставание 13,5 секунд.

3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +37,3.