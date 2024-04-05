Организаторы усилили меры безопасности на финале КР по лыжным гонкам

На финале Кубка России по лыжным гонкам в Кировске усилены меры безопасности после нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщили «Матч ТВ» организаторы соревнований.

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В четверг вечером Чибиса после встречи в Апатитах с местными жителями ранили в живот. Нападавший мужчина задержан, Чибис находится в больнице.

Гонки «ФосАгро» финала Кубка России по лыжным гонкам проходят с 2 по 7 апреля в Кировске, который находится в 17 км от Апатит.