Егор Сорин: у такого Большунова сегодня без шансов было выиграть

Егор Сорин: у такого Большунова сегодня, видимо без шансов было выиграть
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин дал оценку прошедшим в рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024. Специалист отметил готовность Александра Большунова к гонке классическим стилем на 15 км.
«Победили фавориты. Анастасия Кулешова была таким явным фаворитом на классической разделке. Большунов тоже на пятнашке классикой безусловно является одним из фаворитов. Да, проигрыш небольшой у Савелия, но проиграл всё по делу. Большунов достаточно грамотно раскладывался по ходу дистанции, немного проигрывал в первой части подъёма, но зато после этого хорошо проходил равнину, более легкие участки проходил мощнее, чем Савелий, за счёт этого выиграл. У такого Большунова сегодня видимо без шансов было выиграть, потому что Алексею Червоткину тоже 20 секунд положить — дорогого стоит, там и у Семикова разрывы достаточно большие сегодня. Десятка даже в полторы минуты не уложилась. Устюгов был восьмой, проиграл минуту 36. Это очень много, это вообще не плотно и говорит о том, что лидеры сегодня бежали с достаточно высоким темпом. У Вероники была задача много не проиграть, сохранить хотя бы 30 секунд запаса на горе. Она с задачей справилась. Понятно, что Кулешова в хорошем состоянии, а на финале Кубке, я думаю, она в хорошем своём состоянии находится, классикой ее обыграть очень сложно на разделке. Результатом Вероники безусловно доволен, хороший результат. Лиза Пантрина пролежала одну из своих лучших классических гонок, тоже хороший результат. Единственное — плохо, что не смогла удержаться за Кулешовой последний километр, особенно на легком участке. Она должна была за ней приезжать и лишние семь секунд ей бы завтра не помешали», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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