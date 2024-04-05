Егор Сорин: у такого Большунова сегодня без шансов было выиграть

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин дал оценку прошедшим в рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024. Специалист отметил готовность Александра Большунова к гонке классическим стилем на 15 км.

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