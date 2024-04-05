Директор СБР рассказал, сколько стоит один коврик для стрельбы на биатлонном стадионе

Союзу биатлонистов России (СБР) приходится закупать импортные коврики для работы спортсменов на стрельбище, потому что в России нет технологий, при которой изделия не будут трескаться на морозе и плавиться на солнце, рассказал «Матч ТВ» исполнительный директор СБР Александр Пак.

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Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

— Не ваша ответственность, но недавно один из тренеров сборной попросил купить ему новую трубу (подзорная труба, которую используют тренеры на бирже, — прим. ред.), а ему отказали.

— Да, просто потому что мы не можем ее купить. Труб Carl Zeiss для покупки правильным юридическим путем нет. Мы пытались купить через иностранные компании, но не смогли. У каких‑то друзей этого тренера есть такая труба, но мы не можем за наличные купить за полмиллиона трубу, вот так вот отслюнявить и не получить за это отчетные документы. Извините, мы общественная организация и должны отчитываться.

Такая же беда с биатлонными ковриками. Все нормальные — импортные, а у нас таких не делают. В свое время Михаил Дмитриевич (Прохоров) даже хотел купить завод по производству этих ковриков, но потом решили продолжать закупать импортные. У нас нет технологий, чтобы на морозе не трескались, а на солнце не плавились.

— В этом сезоне они же новые, верно?

— Да, новые. Один коврик стоит почти 60 тысяч рублей. Мы купили сразу много, понимая, что с этим будут проблемы. У нас есть запас. Сейчас по‑прежнему многое можно купить, только это стало очень долго и очень дорого, — сказал Пак «Матч ТВ».