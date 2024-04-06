Российский биатлонист, призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете Никита Поршнев объяснил свои слова о завершении карьеры, сказанные по ходу текущего сезона.

«Сейчас всё хорошо. Да и было всё хорошо. Это было сказано на эмоциях. Поторопился я с выводами. Недолго думая, после гонки я своё решение поменял. Впредь надо быть аккуратнее, и, если что-то не получается, надо тысячу раз подумать, а потом уже что-то говорить», — сказал Поршнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой после окончания Югорского марафона, на котором он стал четвёртым.

Отметим, что победу в марафоне одержал Андрей Алипкин из Рязани. Его результат — 1 час 59 минут 33 секунды. Вторым финишировал лыжник из Сургута Рифат Сафиуллин. Тройку сильнейших замкнул Дмитрий Баграшов (Республика Удмуртия).