Биатлонистка Резцова выиграла Югорский лыжный марафон

В Ханты-Мансийске в рамках 11-го Югорского лыжного марафона состоялась гонка на 50 км свободным стилем.

В женском зачёте победу одержала российская биатлонистка, призёр Олимпийских игр 2022 года Кристина Резцова. Её результат — 2 часа 3 минуты 14 секунд. Второй с отставанием в 4 минуты 16 секунд финишировала ещё одна биатлонистка, Алина Кудисова. Тройку сильнейших замкнула лыжница из Удмуртии Лилия Васильева.

12-й Югорский лыжный марафон. 50 км свободным стилем. Женщины.

1. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) — 2:03.14.

2. Алина Кудисова (ХМАО-Югра) — 2:07.30.

3. Лилия Васильева (Республика Удмуртия) — 2:09.37.

Югорский лыжный марафон проводится ежегодно с 2013 года при поддержке группы ВТБ. В соревнованиях принимают участие более 3000 любителей и профессионалов в лыжных гонках, в том числе олимпийские чемпионы и чемпионы мира.