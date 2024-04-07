Лыжник Коростелев выиграл масс-старт в финале Кубка России

Савелий Коростелев стал победителем масс-старта на 10 км свободным стилем в финале Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования прошли в Кировске.

Коростелев преодолел дистанцию за 29 минут 29,3 секунды. Второе место занял Алексей Червоткин (отставание - 9,2 секунды). Третьим стал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (+14,8).

В женских соревнованиях победу одержала Алина Пеклецова. Второе место заняла олимпийская чемпионка Вероника Степанова (+48,0). Третьей стала Анастасия Кулешова (+1.02,8).

Российские лыжники с весны 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда лишены возможности выступать на зарубежных соревнованиях из-за ситуации на Украине.