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Российский лыжник Девятьяров: МОК ставит такие условия, что ты должен родину продать

Советский и российский лыжник, олимпийский чемпион Михаил Девятьяров раскритиковал условия, которые Международный олимпийский комитет (МОК) выдвигает российским спортсменам, передает "Комсомольская правда".

Девятьяров: МОК ставит такие условия, что ты должен родину продать
© РИА Новости
"Такие условия поставили, что ты должен родину продать. Надо было сразу сказать "нет".. Я думаю, им без нас скучно. Россиян нет, поэтому они призовые получают больше. Для кого-то это нормально, но не для сильных атлетов", - сказал Девятьяров.

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая "мирную миссию олимпийского движения". Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также им запрещено участвовать в церемонии открытия.

Как Россию исключили из спорта

Ранее глава комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал к урегулированию разногласий касательно участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

Биатлон/Лыжи
Михаил Девятьяров
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