Большунов не примет участия в марафоне на 70 км в рамках ЧР в Мончегорске

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что лыжник Александр Большунов закончил выступления в этом сезоне.

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«Большунов не будет выступать в Мончегорске, сезон для него закончен. Восьмого числа Саша летит домой», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

14 апреля в Мончегорске (Мурманская область) в рамках чемпионата России состоится масс‑старт классическим стилем на 70 км.

Большунов стал победителем Альфа-Банк Кубка России-2023/2024, а также выиграл дистанционный и спринтерский зачеты турнира. Также он завоевал пять золотых медалей на Спартакиаде сильнейших-2024, которая проходила в феврале и одержал четыре победы на чемпионате России-2024 в Малиновке (Архангельская область).