Степанова объяснила, почему так активно продвигает себя в медиапространстве

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в эфире «Матч ТВ» объяснила, почему так активно продвигает себя в медиапространстве.

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Степанова ведет авторскую колонку на сайте «Матч ТВ», активно ведет Telegram‑канал и продвигает себя на других платформах.

— Зачем ты так много говоришь про медийность?

— Для меня спорт — это социальный лифт, который открывает другие двери. После лыжных гонок надо же чем‑то заниматься? А чтобы войти в эти двери, нужны мозги. Может, просто не у всех они есть?

Я работаю над собой, развиваюсь. У меня нет отговорок, что после тренировок мне нужно полежать и отдохнуть. Я лучше почитаю материалы, изучу новостную повестку, напишу колонку…

— Получается, что ты такая одна. Девочки тебя поддерживают?

— Я солирую в медиаполе. Девочки все понимают, но они говорят: «Мы не можем, у нас нет столько сил, времени и энергии. И понимания, зачем это делать». Я понимаю, зачем даю интервью перед стартом и какую мысль хочу донести после финиша. Я использую эту минуту славы, когда могу вещать на всю страну в прямом эфире и продвигать свои мысли. А другие отвечают, как на допросе. Вопрос‑ответ. Как роботы. Кому это интересно? Всем интересно, что у вас в голове, — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».