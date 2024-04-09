Лыжница Сорина перенесла операцию после финала Кубка России

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Татьяна Сорина перенесла операцию в Москве после «ФосАгро» финала Кубка России.

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В воскресенье Сорина заняла седьмое место в масс‑старте на 10 км свободным стилем в гору в рамках финала Кубка России в Кировске. По итогам мини‑тура лыжница стала четвертой.

— Профессиональный спорт требует пристального внимания к своему организму, особенно девушкам. Двое родов не прошли бесследно для организма, для возвращения к полноценному тренировочному процессу Татьяне Сориной потребовалась операция. Поэтому сразу же после горы на финале Кубка России Татьяна улетела в Москву и вчера была успешно прооперирована. Подробнее об операции и сложностях после родов расскажет сама спортсменка. А мы пожелаем Татьяне правильной реабилитации и возвращения в строй, — говорится в заявлении Telegram‑канале группы тренера сборной России Егора Сорина.

В общем зачете Кубка России по итогам сезона‑2023/24 Сорина заняла 14‑е место.