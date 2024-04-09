Бородавко назвал бредовой идею FIS отказаться от фторсодержащих мазей

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в беседе с «Матч ТВ» назвал бредовой идею отказаться от фторсодержащих мазей при подготовке лыж.

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Согласно правилам Международной федерации лыжного спорта (FIS), использование фторсодержащего парафина при подготовке лыж запрещено с сезона‑2023/24.

— Нужно ли на российских соревнованиях отказываться от фторсодержащих мазей?

— Это самая бредовая идея, которая могла прийти в голову. И она реализуется FIS, ничего хорошего в этом нет. Я не вижу в этом никаких плюсов. Логика FIS понятна, у них «зеленая» программа, под которую попали фторсодержащие мази. Но мы видим, как они с легкостью зачеркивают эту программу в собственных нуждах. Фтор не вредит, чтобы отказываться от него, ссылаясь на окружающую среду, — сказал Бородавко «Матч ТВ».