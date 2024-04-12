Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо объявил о возвращении в сборную Норвегии. Спортсмен проведёт в расположении национальной команды следующие два сезона.

«Мне нравится быть с товарищами по команде, я хорошо со всеми общаюсь, с персоналом тоже нет проблем. В прошлом году обстоятельства сложились так, что находиться в команде оказалось сложно. Но мы добились прогресса. Я рад, что мы достигли соглашения и заключили его заблаговременно. Официально я присоединюсь к сборной 1 мая», — приводит слова Клебо Dagbladet.

Напомним, в прошлом году Клебо покинул национальную команду из-за разногласий с Норвежской лыжной ассоциацией в вопросах условий подготовки и взаимодействия со спонсорами. Перед стартом сезона Клебо подписал стандартный контракт с организацией, позволяющий выступать на гонках Кубка мира.